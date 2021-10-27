Орлов: Ларссон деградировал в «Спартаке»

Джордан Ларссон Фото: globallookpress.com
В 12-м туре чемпионата России «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7.
«Это был черный день для "Спартака". И я хочу сказать об одной вещи, которая меня удивляет и поражает. Сын знаменитого форварда [Хенрика] Ларссона в начале своей карьеры в "Спартаке" играл очень прилично, а сейчас есть впечатление, что он остановился в своем росте, деградировал.
Пришел Соболев, но абсолютно не прибавил, ни на йоту. Его движения ограничены, он сам по себе», — сказал Орлов в новом выпуске на своем YouTube-канале.
Новый выпуск на канале Геннадия Орлова