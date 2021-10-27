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    Лос-Анджелес — Сиэтл Саундерс прямая трансляция 27.10.2021, смотреть онлайн

    Лос-Анджелес — Сиэтл Саундерс: онлайн-трансляция матча начнется в 05:30

    Футбол MLS
    В 05:30 начнётся прямая трансляция матча «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс».

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