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    Верратти из-за травмы выбыл на месяц

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    Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» сообщила о состоянии нескольких футболистов команды в преддверии матча с «Лиллем» в чемпионате Франции.

    Марко Верратти
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    Марко Верратти

    Полузащитник Марко Верратти получил серьезную мышечную травму левого бедра и выбыл на срок около четырех недель.

    Нападающий Килиан Мбаппе подхватил ЛОР-инфекцию. Он пройдет обследование через 48 часов.

    Защитник Серхио Рамос продолжает курс восстановления. Ожидается, что испанец присоединится к общей группе в течение следующей недели.

    ПСЖ 29 октября проведет поединок против «Лилля» в рамках Лиги 1, а 3 ноября парижане на выезде сыграют с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов

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