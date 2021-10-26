Верратти из-за травмы выбыл на месяц

Пресс-службасообщила о состоянии нескольких футболистов команды в преддверии матча с «Лиллем» в чемпионате Франции.

Полузащитник Марко Верратти получил серьезную мышечную травму левого бедра и выбыл на срок около четырех недель.

Нападающий Килиан Мбаппе подхватил ЛОР-инфекцию. Он пройдет обследование через 48 часов.

Защитник Серхио Рамос продолжает курс восстановления. Ожидается, что испанец присоединится к общей группе в течение следующей недели.

ПСЖ 29 октября проведет поединок против «Лилля» в рамках Лиги 1, а 3 ноября парижане на выезде сыграют с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов