Венеция — Салернитана: смотреть онлайн трансляцию 26.10.2021

В 19:30 начнётся прямая трансляция матчав Серии А.

В турнирной таблице «Венеция» занимает 16 место с 8 очками, «Салернитана» — 20 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Салернитана» — «Венеция» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Венеция»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Венеция» — «Салернитана» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.

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