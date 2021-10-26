Семшов: Не исключаю, что Дзюба окажется в окончательно списке сборной на ноябрьские матчи

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал отсутствие нападающего «Зенита»в расширенном составе национальной команды на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Думаю, Дзюба и в этой сборной пригодился бы. Тренерский штаб дал ответ, это общее мнение главного тренера и его помощников.

Но я не исключаю, что Дзюба окажется в окончательном списке.

Мы немножко задергали этим вопросом и тренера, и самого Артема. Все должно доказываться на поле, а главный тренер выбирает тех футболистов, которые нужны в конкретных матчах.

Надо всех оставить в покое, Артему надо сосредоточиться на играх за клуб, чтобы попасть в сборную, а тренеру национальной команды спокойно готовить сборную», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

Сборная России 11 ноября сыграет со сборной Кипра, а 14-го встретится с Хорватией.