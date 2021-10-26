ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. Овечкин принес «Вашингтону» очередную победу, дубль Тарасенко
  • 09:34
    • Овечкин побил один из рекордов Гретцки
  • 08:52
    • Конте готов возглавить «Манчестер Юнайтед»
  • 08:11
    • «Бруклин» нанес «Вашингтону» первое поражение, «Бостон» в овертайме одолел «Шарлотт»
  • 22:22
    • «Локомотив» дома победил «Сочи»
  • 23:53
    • «Сельта» всухую разгромила «Хетафе»
    Все новости спорта

    Семшов: Не исключаю, что Дзюба окажется в окончательно списке сборной на ноябрьские матчи

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Зенит Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал отсутствие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в расширенном составе национальной команды на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

    Артем Дзюба снова пропустит матчи сборной России
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба снова пропустит матчи сборной России

    «Думаю, Дзюба и в этой сборной пригодился бы. Тренерский штаб дал ответ, это общее мнение главного тренера и его помощников.

    Но я не исключаю, что Дзюба окажется в окончательном списке.

    Мы немножко задергали этим вопросом и тренера, и самого Артема. Все должно доказываться на поле, а главный тренер выбирает тех футболистов, которые нужны в конкретных матчах.

  • Объявлен расширенный список сборной России на ноябрьские матчи
  • Читайте по теме

    • Надо всех оставить в покое, Артему надо сосредоточиться на играх за клуб, чтобы попасть в сборную, а тренеру национальной команды спокойно готовить сборную», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

    Сборная России 11 ноября сыграет со сборной Кипра, а 14-го встретится с Хорватией.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Очередной тотал больше у «Арсенала»?
  • «Арсенал» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • ЦСКА разгромит «металлургов»?
  • «Металлург» Липецк — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Оренбург» и «Динамо» огорчат друг друга?
  • «Оренбург» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.97
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Металлург Липецк — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ингольштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры