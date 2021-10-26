Шварц прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом»

Наставник «Динамо»прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:0) в матче Кубка России.

«Игра изначально ожидалась сложной, мы понимали, что перед нами серьезный соперник. Рады, что нам достаточно быстро удалось забить первый гол. Во втором тайме хорошо отыграли в обороне, результатом нашей игры стали второй и третий мячи.

Довольны, что идем дальше в Кубке. Позволили "Оренбургу" создать несколько опасных моментов, но важный аспект, что мы оставили ворота на замке», — цитирует Шварца «Спорт-Экспресс».

«Динамо» выиграла обе игры на групповой стадии Кубка России и вышло в 1/8 финала турнира.