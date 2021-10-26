ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле-Гуннар СульшерУволит ли «МЮ» Сульшера?
  • 18:46
    • Суд удовлетворил апелляцию «Спартака» по делу Газизова
  • 17:33
    • Сборная России объявила состав на Кубок Карьяла
  • 14:37
    • Кафанов — новый главный тренер «Ростова»
  • 18:54
    • ЦСКА выиграл у липецкого «Металлурга» в Кубке России
  • 18:06
    • ОКР представил расширенный список хоккеистов для участия на ОИ-2022
    Все новости спорта

    Шварц прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом»

    Футбол Кубок России Футбол России Динамо Оренбург
    Наставник «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:0) в матче Кубка России.

    Сандро Шварц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сандро Шварц

    «Игра изначально ожидалась сложной, мы понимали, что перед нами серьезный соперник. Рады, что нам достаточно быстро удалось забить первый гол. Во втором тайме хорошо отыграли в обороне, результатом нашей игры стали второй и третий мячи.

    Довольны, что идем дальше в Кубке. Позволили "Оренбургу" создать несколько опасных моментов, но важный аспект, что мы оставили ворота на замке», — цитирует Шварца «Спорт-Экспресс».

    «Динамо» выиграла обе игры на групповой стадии Кубка России и вышло в 1/8 финала турнира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Очередной тотал больше у «Арсенала»?
  • «Арсенал» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Пройдет ли «Челси» еще один раунд Кубка Лиги?
  • «Челси» — « Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Ставка в пользу «Милана» с учетом тотала
  • «Милан» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.97
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ингольштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Боруссия М — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры