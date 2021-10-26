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    Рыбус: При Гисдоле «Локомотив» пытается больше контролировать игру, играть в прессинг

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    Полузащитник «Локомотива» Мачей Рыбус прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в 12-м туре чемпионата России.

    Мачей Рыбус
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    Мачей Рыбус

    «Очень ждали этой победы, надеюсь, после этого матча победы придут. Что касается турнирного положения, то мы потеряли много очков с командами, которые можно было обыгрывать. Но все впереди: отрыв от лидера небольшой — всего пять очков. Есть много матчей впереди, так что будем стараться выигрывать следующие игры.

    В Лиге Европы мы будем биться до конца, группа непростая, интересная. Мы набрали одно очко, но впереди еще три матча. Будем стараться изменить ситуацию.

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    • Мы пытаемся больше контролировать игру, играть в прессинг. Не всегда это получается, но пока прошло мало времени. У нас сейчас плотный график, играем через три-четыре дня — этого очень мало, чтобы пройти полный тренировочный цикл, нужно восстанавливаться.

    Но в принципе все понимают, что хочет тренер. Надеюсь, что с матча на матч игра и результаты будут лучше. Такая модель игры мне нравится», — приводит слова Рыбуса Sport24.

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