Рыбус: При Гисдоле «Локомотив» пытается больше контролировать игру, играть в прессинг

Полузащитник «Локомотива»прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в 12-м туре чемпионата России.

«Очень ждали этой победы, надеюсь, после этого матча победы придут. Что касается турнирного положения, то мы потеряли много очков с командами, которые можно было обыгрывать. Но все впереди: отрыв от лидера небольшой — всего пять очков. Есть много матчей впереди, так что будем стараться выигрывать следующие игры.

В Лиге Европы мы будем биться до конца, группа непростая, интересная. Мы набрали одно очко, но впереди еще три матча. Будем стараться изменить ситуацию.

Мы пытаемся больше контролировать игру, играть в прессинг. Не всегда это получается, но пока прошло мало времени. У нас сейчас плотный график, играем через три-четыре дня — этого очень мало, чтобы пройти полный тренировочный цикл, нужно восстанавливаться.

Но в принципе все понимают, что хочет тренер. Надеюсь, что с матча на матч игра и результаты будут лучше. Такая модель игры мне нравится», — приводит слова Рыбуса Sport24.