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    Палмейрас — Спорт Ресифи прямая трансляция 26.10.2021, смотреть онлайн

    Палмейрас — Спорт Ресифи: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Футбол Латинская Америка
    В 03:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Палмейрас» — «Спорт Ресифи» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Спорт Ресифи» — «Палмейрас» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Палмейрас»).

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