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    Металлург Липецк — ЦСКА прямая трансляция 26.10.2021, смотреть онлайн

    Металлург Липецк — ЦСКА: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол Кубок России Футбол России ЦСКА
    В 17:00 начнётся прямая трансляция матча «Металлург Липецк» — «ЦСКА» в группе 10 кубка России по футболу.

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «ЦСКА»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Металлург Липецк» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 2.30.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Металлург Липецк» — «ЦСКА».

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    Матч между командами «Металлург Липецк» и «ЦСКА» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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