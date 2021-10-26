Калиниченко: Игрокам «Спартака» не в церковь надо, а туда, где можно подпортить друг другу лица

Максим Калиниченко Фото: globallookpress.com
«Игрокам "Спартака" сейчас не в церковь надо идти, а в другое заведение сходить пару раз, где можно подпортить друг другу лица.
Футболисты должны просто сесть и в лицо друг другу высказать все — кто о ком и что думает. Если будет драка — будет драка. Это будет полезнее, чем просто давать интервью.
Господа управленцы, такого позора, который в этом сезоне переживают болельщики "Спартака", я не видел никогда в жизни. Мне стыдно на это все смотреть.
"Зенит" поставил "Спартаку" клеймо этим матчем. И это позорное клеймо, которое останется надолго», — приводит слова Калиниченко «Матч ТВ».
«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России после 12-ти туров.