Кафанов — новый главный тренер «Ростова»

Виталий Кафанов Фото: fc-rostov.ru
Заур Тедеев, который был исполняющим обязанности главного тренера после ухода Юрия Семина, будет в работать в статусе старшего тренера основного состава.
Кафанов работал в «Ростове» с 2015-го по 2017-й год, а также с 2019-го года по настоящее время.
Напомним, Кафанов также занимает должность тренера вратарей сборной России.
«Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России после 12-ти туров.
Произошли изменения в тренерском штабе главной команды «Ростова» 📝— Football Club Rostov (@rostovfc) October 26, 2021
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