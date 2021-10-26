Кафанов — новый главный тренер «Ростова»

назначен новым главным тренером сообщается на официальном сайте донского клуба.

Заур Тедеев, который был исполняющим обязанности главного тренера после ухода Юрия Семина, будет в работать в статусе старшего тренера основного состава.

Кафанов работал в «Ростове» с 2015-го по 2017-й год, а также с 2019-го года по настоящее время.

Напомним, Кафанов также занимает должность тренера вратарей сборной России.

«Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России после 12-ти туров.