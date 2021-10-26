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    Хайкин: Устал от звонков прессы после вызова в сборную России

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    Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

    Никита Хайкин
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    Никита Хайкин

    «Мне Виталий Витальевич Кафанов сегодня утром набрал и предупредил, так что это не было сюрпризом. Поэтому я был в курсе. Стал ли звонок сюрпризом? Не думаю об этом, а просто делаю свою работу. Выхожу на каждый матч и показываю свой уровень. Безусловно, попасть в сборную — это была одна из моих целей. Хотя это расширенный список, тем не менее мне приятно, что за мной следят.

    Пока еще никому не сообщил об этом. У нас вчера была игра, ночью прилетели. У нас в среду большое дерби с "Мельде". Очень важная игра. Нужно показать свой уровень. Пропустил в матче с "Ромой"? Для меня была бы приятна любая победа. Не заостряю внимание на "сухарях". 6:1 или 1:0? Самое главное взять три очка. Уже много представителей российской прессы звонили. Немного устал, но это часть моей работы. Я должен профессионально к этому подходить.

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    • С кем знаком из расширенного списка? В принципе знаком со всеми ребятами 95-го года рождения — с Лешей Миранчуком, со Славой Караваевым. С Ильей Лантратовым пару раз пересекались.

    Предложения от российских клубов? Ничего не жду. Иду от матча с к матчу с полной концентрацией. Посмотрим. Не привык загадывать.

    На лыжах в Норвегии не катаюсь, с представителями зимних видов спорта не знаком. Понятно, что "Буде-Глимт" у всех на слуху. Мы хорошо проводим последние два сезона. Думаю, биатлонисты и остальные спортсмены слышали о нас.

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    • Конкуренция в сборной? Там отличные вратари. Но это всего лишь расширенный список. Не нужно заострять внимание, будто меня уже вызвали. Конечно, мне приятно, но 1 ноября узнаем окончательное решение», — приводит слова Хайкина «Матч ТВ».

    Напомним, «Буде-Глимт» в третьем туре Лиги конференций разгромил на своем поле итальянскую «Рому» со счетом 6:1.

    Сборная России 11 ноября сыграет со сборной Кипра, а 14-го встретится с Хорватией.

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