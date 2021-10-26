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    Гильерме: Не было цели опередить Босса по количеству игр за «Локомотив»

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    Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме высказал мнение о своём карьерном достижении в стане железнодорожников.

    Маринато Гильерме
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    Маринато Гильерме

    Напомним, матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1) стал 367-м для Гильерме в составе «Локомотива». Таким образом, голкипер обошёл вратаря Сергея Овчинникова, у которого было 366 матчей, и вышел на третье место по количеству игр за московский клуб.

    «14 лет в "Локомотиве" и 367 матчей. У меня не было цели опередить по количеству игр за клуб его легенду, Босса. Но сейчас я понимаю, что это очень ценное достижение.

    Продолжаю играть и получаю удовольствие от футбола. Спасибо всей паровозной семье за поддержку и добрые слова! Увидимся на стадионе!» — написал Гильерме на своей странице в «Инстаграме».

    На первом месте по количеству встреч в составе «Локомотива» — Дмитрий Лоськов (421), на втором — Владимир Маминов (400).

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