Гильерме: Не было цели опередить Босса по количеству игр за «Локомотив»

Голкипер «Локомотива»высказал мнение о своём карьерном достижении в стане железнодорожников.

Напомним, матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1) стал 367-м для Гильерме в составе «Локомотива». Таким образом, голкипер обошёл вратаря Сергея Овчинникова, у которого было 366 матчей, и вышел на третье место по количеству игр за московский клуб.

«14 лет в "Локомотиве" и 367 матчей. У меня не было цели опередить по количеству игр за клуб его легенду, Босса. Но сейчас я понимаю, что это очень ценное достижение.

Продолжаю играть и получаю удовольствие от футбола. Спасибо всей паровозной семье за поддержку и добрые слова! Увидимся на стадионе!» — написал Гильерме на своей странице в «Инстаграме».

На первом месте по количеству встреч в составе «Локомотива» — Дмитрий Лоськов (421), на втором — Владимир Маминов (400).