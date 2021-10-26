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    Гисдоль: Хотим сделать из «Локомотива» экспресс, который идет очень быстро

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    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в 12-м туре чемпионата России.

    Маркус Гисдоль
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    Маркус Гисдоль

    «Могу сразу сказать: отлично, что мы выиграли. Мы счастливы! Я видел салют и мне понравилось увидеть небо в огне. Надеюсь, что мы будем часто наблюдать такое.

    Я две недели работаю с Марадишвили, он стопроцентный профессионал. Всегда приезжает первый на тренировки, добросовестно отрабатывает на каждом занятии. Мне доставляет удовольствие работа с ним.

    Тренеру всегда сложно выделять кого-то из игроков своей команды, но сегодня я бы выделил нескольких. И главное, что сегодня игроком матча стал наш футболист.

    С первых тренировок команда начала делать шаги вперед. Я возьму матчи с "Рубином", "Галатасараем" и с "Сочи". Мы видим прогресс, и сегодня мы могли победить с большим счетом. Мне радостно работать по такому результату, он позитивный.

    Из "Локомотива" мы хотим сделать экспресс, который идет очень быстро», — приводит слова Гисдоля «Чемпионат».

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