Гисдоль: Хотим сделать из «Локомотива» экспресс, который идет очень быстро

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в 12-м туре чемпионата России.

«Могу сразу сказать: отлично, что мы выиграли. Мы счастливы! Я видел салют и мне понравилось увидеть небо в огне. Надеюсь, что мы будем часто наблюдать такое.

Я две недели работаю с Марадишвили, он стопроцентный профессионал. Всегда приезжает первый на тренировки, добросовестно отрабатывает на каждом занятии. Мне доставляет удовольствие работа с ним.

Тренеру всегда сложно выделять кого-то из игроков своей команды, но сегодня я бы выделил нескольких. И главное, что сегодня игроком матча стал наш футболист.

С первых тренировок команда начала делать шаги вперед. Я возьму матчи с "Рубином", "Галатасараем" и с "Сочи". Мы видим прогресс, и сегодня мы могли победить с большим счетом. Мне радостно работать по такому результату, он позитивный.

Из "Локомотива" мы хотим сделать экспресс, который идет очень быстро», — приводит слова Гисдоля «Чемпионат».