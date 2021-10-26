Федотов назвал причину поражения «Сочи» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Сочи»рассказал, почему его команде не удалось набрать очки в гостевом матче РПЛ против(1:2).

«Многое получалось, но… Единственное, что не получилось — не было конкретики в завершающей стадии. Не могли найти партнеров после передач с флангов, было полное отсутствие нацеленности на удар со средней дистанции, были недостаточно агрессивны в атаке.

А потом случился этот нелепый гол — и "Локомотив" во втором тайме стал использовать свободной пространство. Забил со стандарта, это осложнило наше положение.

Тем не менее мы продолжали что-то создавать, было пару убойных моментов. Могли сократить отрыв. "Локомотив" тоже имел моменты в контригре и мог нас наказать.

У нас достаточно опытные игроки, чтобы ссылаться на давление. Повторюсь, у нас было достаточно острых ситуаций, но мы не использовали шансы и действовали академично в атаке.

Прессинг в игре "Локомотива" присутствовал, по ходу матча нам удавалось его преодолевать. Но надо понимать, что сразу ничего не может работать на сто процентов.

Футбол справедлив. Хотя были игры, которые могли лучше сыграть, но на данном этапе все закономерно. Сегодня как раз был тот момент истины, когда нужно было сделать решительный шаг», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».