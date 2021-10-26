Дуглас Сантос пропустит матчи «Зенита» против «Динамо» и «Ювентуса»

Дуглас Сантос Фото: globallookpress.com
Бразильский футболист не сыграет в матчах с «Динамо» и «Ювентусом» из-за травмы, полученной в игре против «Спартака» (7:1), сообщает Bobsoccer.
Ожидается, что Дуглас Сантос восстановится только после паузы на матчи сборных
Малком, пропустивший матч против «Спартака», скорее всего, успеет восстановиться к игре с «Ювентусом», которая пройдет 2 ноября в Турине.
Магомед Оздоев продолжает набирать форму после серьезной травмы. Его участие в ближайших матчах исключено.
Напомним, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.