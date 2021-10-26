Дуглас Сантос пропустит матчи «Зенита» против «Динамо» и «Ювентуса»

Защитник «Зенита»пропустит ближайшие матчи команды в чемпионате России и Лиге чемпионов.

Бразильский футболист не сыграет в матчах с «Динамо» и «Ювентусом» из-за травмы, полученной в игре против «Спартака» (7:1), сообщает Bobsoccer.

Ожидается, что Дуглас Сантос восстановится только после паузы на матчи сборных

Малком, пропустивший матч против «Спартака», скорее всего, успеет восстановиться к игре с «Ювентусом», которая пройдет 2 ноября в Турине.

Магомед Оздоев продолжает набирать форму после серьезной травмы. Его участие в ближайших матчах исключено.

Напомним, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.