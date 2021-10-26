Боруссия Д — Ингольштадт 04 прямая трансляция 26.10.2021, смотреть онлайн

В 21:00 начнётся прямая трансляция матчав кубке Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Ингольштадт 04» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия Д» — «Ингольштадт 04». Коэффициент ставки — 2.30.

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