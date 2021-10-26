Белоус: «Спартаку» нужен русский Рангник

Известный футбольный менеджеррассказал, почему главный тренер «Спартака»не подаст в отставку даже после сокрушительного поражения от «Зенита» (1:7).

«Это эпохальный матч и для "Спартака", и для "Зенита". Только для "Спартака" результат этого матч останется темным пятном. Этот матч для "Спартака" стал лакмусовой бумажкой, которая обнажила все проблемы клуба.

На моей памяти последний раз такое было, когда "Динамо" проиграло 0:6 в еврокубках и Газзаев тут же подал в отставку. Зарубежные тренеры любят денежку больше, чем россияне. У россиян хоть совесть есть, а они приезжают сюда зарабатывать. Сам Витория в отставку не подаст. Если подаст не получит компенсацию. А вот если его уволят — получит по полной.

Рано или поздно любой тренер должен быть готов к отставке. На мой взгляд не имеет смысла за несколько месяцев до перерыва в чемпионате заниматься отставками. Команда играет как на качелях — то обыгрывает "Наполи" и вырывает ничью с "Динамо", то безвольно проигрывает "Зениту".

Считаю, что надо спокойно рассматривать варианты, подбирать тренеров. Другое дело, что я не понимаю, кто в клубе этим занимается. У "Спартака" нет спортивного директора. Если это делает Зарема, то это одно, если Федун бросил работать на "Лукойл" и занимается менеджерской работой — другое. Но я бы пошел по третьему пути. По пути "Локомотива". Они взяли спортивного директора, а он привел своего тренера. Необязательно это должен быть иностранец. Нужен человек, знакомый с нашим чемпионатом.

Русский Рангник? Было бы прекрасно. Найти спортивного директора и дать ему спокойно работать. Если этого не будет, то хоть черта в ступе приведи, он сбежит и все будет, как и прежде. Сегодня в "Спартаке" — кто в лес, кто по дрова. Предъявлять претензии надо тем, кто определяет политику. То пришел Шамиль, уволили, пришел Дмитрий Попов. Как же надо досадить истинному спартаковцу, чтобы он сбежал? Рыба гниет с головы», — приводит слова Белоуса «Матч ТВ».