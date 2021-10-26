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    Алавес — Эльче: смотреть онлайн трансляцию 26.10.2021

    Алавес — Эльче: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Алавес Эльче Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Алавес» — «Эльче» в чемпионате Испании по футболу.

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    Последний матч между собой: «Эльче» — «Алавес» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алавес» — «Эльче». Коэффициент ставки — 2.10.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Алавес — Эльче.

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