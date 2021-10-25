Романо: Решение по Сульшеру будет принято в ближайшие дни

По данный журналиста Фабрицио Романо, наставникпока что остается на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» несмотря на разгромное поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:5.

При этом журналист написал, что руководство решит судьбу специалиста в ближайшие дни. Его возможный приемник — Антонио Конте.

«Итоговая позиция по Сульшеру будет принята в ближайшие часы / дни. Пока Сульшера всегда защищали. Слухи о том, что Антонио Конте не рассматривается на должность главного тренера команды, не соответствуют действительности. Но пока никаких переговоров нет», — написал Романо в своем Twitter.

«Ман Юнайтед» не может победить в АПЛ уже четыре тура. Сейчас у них 14 очков (7 место).