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    Каррагер считает, что Сульшер не подходит «Манчестер Юнайтед»

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    Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал победу команды над «МЮ» (5:0) в матче 9-го тура чемпионата Англии, сделав акцент на необходимости смены тренера в «Юнайтед».

    Уле Гуннар Сульшер
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    Уле Гуннар Сульшер

    «Уле хорошо поработал, но для того, чтобы соперничать с Клоппом, Тухелем и Гвардиолой, "Манчестер Юнайтед" нужен более сильный тренер. Моё предыдущее высказывание не было неуважением. Мне жаль Уле, это худший день в его карьере.

    Я не хочу вступать в обмен колкостями, я знаю, что Уле ответил на мою реплику. Неприятно говорить, что кто-то должен быть уволен. Но мы не чувствуем дискомфорта, когда говорим, что Фред недостаточно хорош, что Мактоминай недостаточно хорош. Поэтому я без особых переживаний говорю, что Сульшер недостаточно хорош.

    "МЮ" нужен более сильный тренер. Уле "МЮ" не подходит. Он хорошо поработал, но нужен тот, кто поднимет их на следующий уровень. Увы, Сульшер не Клопп, не Тухель и не Гвардиола. Это ясно как божий день. В "МЮ" должны работать лучшие тренеры мира.

    Если у вас Уле главный тренер, то ассистентом должен быть кто-то вроде Карлуша Кейруша. Нельзя полагаться на тех, кто ещё только познает тонкости профессии. У них есть Майк Фелан, но я не думаю, что он тренер, а у Кэррика и Маккенны вообще нет тренерского опыта», — цитирует Каррагера Sky Sports.

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