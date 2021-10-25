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    Остин — Хьюстон Динамо прямая трансляция 25.10.2021, смотреть онлайн

    Остин — Хьюстон Динамо: онлайн-трансляция матча начнется в 00:00

    Футбол MLS
    В 00:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Остин» — «Хьюстон Динамо» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Хьюстон Динамо» — «Остин» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Остин»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Остин — Хьюстон Динамо.

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