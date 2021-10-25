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    Орландо Сити — Нью-Инглэнд Революшн: смотреть онлайн трансляцию 25.10.2021

    Орландо Сити — Нью-Инглэнд Революшн: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Футбол MLS
    В 02:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Орландо Сити» — «Нью-Инглэнд Революшн» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Орландо Сити» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Нью-Инглэнд Революшн»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Орландо Сити — Нью-Инглэнд Революшн.

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