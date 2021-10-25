Гендиректор «Зенита»: Продемонстрировали современный футбол в матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Зенита»прокомментировал победу над(7:1) в матче РПЛ.

«Это красивая и крупная победа. Таких крупных побед над "Спартаком" у нас еще не было в российской истории.

Как и у "Спартака", насколько я знаю, еще на было таких крупных поражений в российском чемпионате.

Помимо такого результата, хочется особо отметить, как игроки взаимодействовали друг с другом — и те, кто вышел в основе, и те, кто вышел на замену.

Как они страховали друг друга, как поддерживали друг друга, как боролись в случае потери мяча и отрабатывали в обороне.

Команда продемонстрировала образец современного футбола, которому "Зенит" будет следовать и дальше», — заявил Медведев «Р-Спорту».