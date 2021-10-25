Комбаров: Отставка Витории никого не удивит

Бывший защитник «Спартака»признался, что его шокировало крупное поражение красно-белых от «Зенита» (1:7) в гостевом матче РПЛ.

«Шокирован результатом, как и все болельщики "Спартака". Вышли без эмоций с первых минут. "Зенит" выглядел намного свежее, эмоциональнее. Сказалось, что у питерцев три поражения подряд было. Ноги у красно-белых были уставшие, вообще не бежалось, не боролось.

Проблема Максименко? Проблема во всей организации игры. Если не идёт, то не идёт. Надо убиваться на поле. Нужна свежесть. Возможно, на это влияет тренировочный процесс.

Если руководство примет решение об отставке Витории, то никто этому не удивится. Это же не одно поражение. Команда очень нестабильна, непонятна, хоть и были хорошие матчи. Ни с точки зрения игры, ни с точки зрения эмоций, ни с точки зрения физики — стабильности никакой. Какие-то качели», — приводит слова Комбарова «Чемпионат».

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России после 12-ти туров.