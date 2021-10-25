Карпин объяснил выбор расширенного состава сборной России

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал выбор состава на ноябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022.

«Почему в этот раз расширенный список больше, чем в сентябре и октябре? Это связано с тем, что даже те расширенные списки, которые мы публиковали перед матчами в сентябре и октябре, тренерскому штабу приходилось корректировать. После объявлений игроки проводили еще по два-три матча, некоторые получали травмы. Поэтому в этот раз решили опубликовать такой, скажем так, очень расширенный список, который потом уже будет скорректирован под окончательный. Нужно также учесть, что из этого списка некоторые игроки только начинают выходить после травм, есть еще и футболисты, которые "висят" на желтых карточках в сборной и могут по причине дисквалификаций пропустить матч с Хорватией. Учитывая все эти нюансы, решили дать такой большой список.

Так как это список очень расширенный, то есть и новички. Тренерский штаб следит за всеми игроками, которые могут помочь сборной», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

11 октября россияне сыграют с Кипром, 14 октября команда Валерия Карпина встретится с Хорватией.