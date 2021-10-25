Индзаги: «Интер» контролировал матч с «Ювентусом» от начала до конца

Симоне Индзаги Фото: globallookpress.com
«Думаю, "Ювентус" мог забить нам только с пенальти. Большое разочарование, мы контролировали игру от начала и до конца. Ничего им не позволяли. Мы потеряли два очка.
Судья был рядом с тем эпизодом. Его не нужно было вызывать смотреть повтор. Разочарован за болельщиков, мы заслуживали большего.
Мы потратили очень много энергии на прессинг в первом тайме. Понимали, что далее "Ювентус" может выпустить Дибалу, Кьезу и остальных со скамейки. Во втором тайме стали действовать глубже, но главное — ничего им не позволяли», — цитирует специалиста Football Italia.
«Интер» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков. «Ювентус» с 15 очками располагается на шестой строчке.