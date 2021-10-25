Игонин назвал «Спартак» средней командой

Бывший полузащитник «Зенита»высказался о победе питерцев над «Спартаком» (7:1) в 12-м туре РПЛ.

«Сегодня я увидел просто полнейший провал "Спартака". Прежде всего это касается защитной линии, потому что выстраивается игра именно от обороны. Отсутствие Жиго сыграло свою роль в какой-то степени, но сегодня футболисты "Спартака" сыграли так, что даже критиковать их нет смысла.

Все несостыковки в игре красно-белых говорят о том, что матчи против "Зенита" уже можно не называть дерби. Смысл дерби в борьбе, а "Спартак" не побеждает уже какое-то количество лет. Тот же "Сочи" играет с "Зенитом" гораздо лучше и интереснее, во время матча борьба между командами просто бескомпромиссная.

А красно-белые сейчас где-то на восьмом месте, потому что так и играет. По большому счету это сейчас средняя команда», — цитирует Игонина Rusfootball.info.