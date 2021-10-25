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    Хетафе — Сельта: смотреть онлайн трансляцию 25.10.2021

    Хетафе — Сельта: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

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    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Хетафе» — «Сельта» в чемпионате Испании по футболу.

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    Последний матч между собой: «Сельта» — «Хетафе» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хетафе» — «Сельта». Коэффициент ставки — 2.17.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Хетафе»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Хетафе — Сельта.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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