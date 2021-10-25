Барриос: Были уверены в своих силах с первой до последней секунды

Полузащитник «Зенита»прокомментировал победу над(7:1) в 12-м туре РПЛ.

«Я абсолютно счастлив: после трех поражений мы сумели дома перед своими болельщиками одержать такую потрясающую победу.

Были уверены в своих силах с первой до последней секунды. Сейчас все мысли только о "Динамо".

Перед игрой я думал, что было бы неплохо сегодня забить, тем более что "Спартаку" я уже забивал, мне хотелось это повторить. Но я больше рад тому, что команда сыграла здорово. Я всегда ставлю командное превыше личного.

Я счастлив, что ребята оказались такими результативными и забили столько мячей. Сейчас нам нужно немного отдохнуть и подготовиться к Динамо», — сказал Барриос клубной пресс-службе.