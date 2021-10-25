Аршавин: «Зенит» идеально сыграл против «Спартака»

Бывший футболист петербургского «Зенита»прокомментировал победу питерцев над московским «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура РПЛ.

«В Санкт-Петербурге великолепная атмосфера, все довольны. У "Спартака" ничего не получилось. "Зенит" был хорош. Продольные передачи за спину практически все проходили.

Клаудиньо хорошо взаимодействовал с Венделом. Круговой оказался там, где нужно, и не растерялся, здорово сыграл. Такие матчи бывают. Жаль "Спартак". Поздравляю с победой "Зенит". Я думаю, что оргвыводы нас ожидают из стана московского клуба до нового года.

Сегодня была идеальная игра "Зенита". Я не знаю, что может быть лучше. Расстроить может только травма Дугласа Сантоса. "Зениту" все удалось», — сказал Аршавин «Матч ТВ».