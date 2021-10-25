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    Аллегри: «Ювентус» мог бы добиться большего в игре с «Интером»

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:1).

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Первый тайм был хорош, второй еще лучше. Мы могли добиться большего, учитывая количество наших шансов. В любом случае мы продемонстрировали уверенность против очень качественной команды.

    Соперник силен тактически и физически. У нас продолжается процесс роста, ведь мы начали слишком нервно. Хороший момент для нас. Мы имеем три очка от "Интера", продолжаем положительную серию результатов. До перерыва на матчи сборных будет возможность приблизиться к лидирующей группе.

    Мы потеряли восемь очков из девяти возможных в трех турах на старте, поэтому нужно было начать с основ. Основа — это организация и прочная защита. С этого нужно строить. Со временем и большей уверенностью мы будем атаковать больше», — цитирует Аллегри DAZN.

    «Интер» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков. «Ювентус» с 15 очками располагается на шестой строчке.

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