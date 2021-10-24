Вест Хэм — Тоттенхэм: смотреть онлайн трансляцию 24.10.2021

В 16:00 начнётся прямая трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Вест Хэм»).

Календарь и таблица АПЛ

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Коэффициент ставки — 2.30.

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Матч между командами «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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