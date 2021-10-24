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    Луис Суарес назвал своего кандидата на «Золотой мяч»

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    Нападающий «Атлетико» Луис Суарес назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я думаю, Лео заслужил "Золотой мяч", потому что на личном уровне он провел прекрасный год, несмотря на то, что с "Барселоной" выиграл только Кубок Испании. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом Примеры, выиграл Кубок Америки, на котором также стал лучшим бомбардиром и ассистентом. Всё это только увеличивает его шансы.

    Месси заслужил эту награду, потому что выиграл столько именно как игрок. Нужно всегда помнить о том, как сложно держать такой уровень год за годом. Вручая "Золотой мяч", нужно обращать внимание не только на то, что игрок сделал в течение года, но и смотреть на то, что футболист делал раньше, сезон за сезоном. Я думаю, у Лео нет конкурентов в борьбе за "Золотой мяч" в этом году», — приводит слова Суареса Ole.

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