Луис Суарес назвал своего кандидата на «Золотой мяч»

Нападающий «Атлетико»назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч».

«Я думаю, Лео заслужил "Золотой мяч", потому что на личном уровне он провел прекрасный год, несмотря на то, что с "Барселоной" выиграл только Кубок Испании. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом Примеры, выиграл Кубок Америки, на котором также стал лучшим бомбардиром и ассистентом. Всё это только увеличивает его шансы.

Месси заслужил эту награду, потому что выиграл столько именно как игрок. Нужно всегда помнить о том, как сложно держать такой уровень год за годом. Вручая "Золотой мяч", нужно обращать внимание не только на то, что игрок сделал в течение года, но и смотреть на то, что футболист делал раньше, сезон за сезоном. Я думаю, у Лео нет конкурентов в борьбе за "Золотой мяч" в этом году», — приводит слова Суареса Ole.