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    Сульшер: Жду, что «МЮ» заиграет лучше

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о положении своей команды перед матчем 9-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».

    Уле-Гуннар Сульшер
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    Уле-Гуннар Сульшер

    «Я однозначно жду, что мы станем играть лучше. Эдинсон Кавани и Криштиану Роналду — два из лучших футболистов мира по игре в штрафной. Возможность поработать с такими игроками воодушевляет.

    Сейчас все дело в поиске баланса. Например, важно то, насколько широко мы будем использовать поле, ведь у нас прекрасные вингеры и бомбардиры», — сказал Сульшер The Guardian.

    «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» сегодня, 24 октября. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

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