Сульшер: Жду, что «МЮ» заиграет лучше

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»высказался о положении своей команды перед матчем 9-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».

«Я однозначно жду, что мы станем играть лучше. Эдинсон Кавани и Криштиану Роналду — два из лучших футболистов мира по игре в штрафной. Возможность поработать с такими игроками воодушевляет.

Сейчас все дело в поиске баланса. Например, важно то, насколько широко мы будем использовать поле, ведь у нас прекрасные вингеры и бомбардиры», — сказал Сульшер The Guardian.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» сегодня, 24 октября. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.