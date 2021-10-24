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    Нью-Йорк Сити — Ди Си Юнайтед прямая трансляция 24.10.2021, смотреть онлайн

    Нью-Йорк Сити — Ди Си Юнайтед: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Футбол MLS
    В 02:30 начнётся прямая трансляция матча «Нью-Йорк Сити» — «Ди Си Юнайтед» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Нью-Йорк Сити» — «Ди Си Юнайтед» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Нью-Йорк Сити» — «Ди Си Юнайтед».

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    Матч между командами «Нью-Йорк Сити» и «Ди Си Юнайтед» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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