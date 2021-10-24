«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: счет матча 0:5, обзор голов

одержал крупную победу надв выездном матче девятого тура английской Премьер-лиги.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Футболисты «Ливерпуля» Фото: liverpoolfc.com

Встреча, которая прошла на «Олд Траффорд», завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

«Красные» открыли счет уже на 5-й минуте, когда Мохамед Салах отличным пасом нашел Наби Кейта, который четко пробил в правый нижний угол.

Спустя восемь минут Диогу Жота удвоил преимущество мерсисайдцев, в падении замкнув прострел от Трента Александера-Арнольда.

На 38-й минуте отличился Салах, точно пробив под перекладину после передачи Кейта на ближнюю штангу.

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Незадолго до перерыва Салах забил четвертый мяч своей команды, воспользовавшись пасом Жоты.

На 50-й минуте египетский форвард оформил хет-трик, реализовав выход один на один с Давидом де Хеа после блестящей передачи Джордана Хендерсона.

Еще через десять минут «красные дьяволы» остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Поль Погба за грубый фол против Кейта.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 0:5 Голы: 0:1 Наби Кейта (5'), 0:2 Диогу Жота (14'), 0:3 Мохамед Салах (38') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Аарон Ван-Биссака, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Скотт МакТоминай, Фред, Мэйсон Гринвуд (Поль Погба, 46'), Бруну Фернандеш (Эдинсон Кавани, 62'), Маркус Рашфорд (Диогу Далот, 62'), Криштиану Роналду Ливерпуль: Диогу Жота, Роберто Фирмино (Садио Мане, 76'), Мохамед Салах, Джеймс Милнер (Кёртис Джонс, 27'), Джордан Хендерсон, Наби Кейта (Алекс Окслейд-Чемберлен, 64'), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер Предупреждения: Люк Шоу (41'), Криштиану Роналду (45 + 2'), Фред (45 + 3'), Бруну Фернандеш (46'), Гарри Магуайр (55'), Аарон Ван-Биссака (86') Удаление: Поль Погба (60')

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает второе место (21 очко), а «Манчестер Юнайтед» — седьмое (14 очков).