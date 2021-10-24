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    Круговой: Отыгрались на «Спартаке» за «Ювентус», могли забить и больше

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    Защитник «Зенита» Данил Круговой оценил игру команды в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (7:1).

    Данил Круговой
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    Данил Круговой

    «Честно говоря, выходить было тяжело — я практически не размялся. В зоне разминки сделал два рывка, после чего мне сказали, что я должен сразу выйти.

    Было тяжело, небольшой мандраж — все-таки это "Спартак", команда очень хорошая. Здорово, что мы сегодня выиграли и с таким крупным счетом. Жаль, что пропустили, но будем над этим работать.

    Думаю, что мы просто смогли реализовать почти все моменты, которые создали — то, что не реализовали с "Ювентусом".

    Отыгрались на "Спартаке", забили семь, но могли забить и больше. Хорошо, что получилось выжать максимум из каждой атаки.

    Могло быть и крупнее, я мог ударить пару раз, но неудачно подстроился под мяч, за что потом получил от Ярослава Ракицкого. Но ничего, это рабочие моменты», — приводит слова Кругового пресс-служба «Зенита».

    В матче Лиги чемпионов против «Ювентуса», который состоялся в среду 20 октября, «Зенит» проиграл со счетом 0:1.

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