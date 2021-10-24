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    Агент: Фукс еще лечится. Надеемся, что увидим его на поле до конца года

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    Агент Августо Ногейра, представляющий защитника ЦСКА Бруно Фукса, рассказал о том, как обстоят дела у его клиента.

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    Бразилец из-за травмы пропустил практически весь прошлый сезон (сыграл лишь в одном матче) и не разу не вышел на поле за основную команду армейцев в текущем.

    «Бруно еще лечится. Медицинский штаб пока не сообщал, когда он сможет вернуться.

    Есть ли шанс увидеть его на поле до конца года? Мы надеемся на это, но сначала я должен получить необходимую информацию от врачей», — сказал Ногейра Sport24.

    ЦСКА еще 1 октября утверждал, что Фукс не испытывает проблем с мышцами, но, учитывая, что он фактически пропустил предсезонную подготовку, бразилец будет набирать физические кондиции под контролем тренеров по физподготовке.

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