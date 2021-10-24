Агент: Фукс еще лечится. Надеемся, что увидим его на поле до конца года

Агент, представляющий защитника ЦСКА, рассказал о том, как обстоят дела у его клиента.

Бразилец из-за травмы пропустил практически весь прошлый сезон (сыграл лишь в одном матче) и не разу не вышел на поле за основную команду армейцев в текущем.

«Бруно еще лечится. Медицинский штаб пока не сообщал, когда он сможет вернуться.

Есть ли шанс увидеть его на поле до конца года? Мы надеемся на это, но сначала я должен получить необходимую информацию от врачей», — сказал Ногейра Sport24.

ЦСКА еще 1 октября утверждал, что Фукс не испытывает проблем с мышцами, но, учитывая, что он фактически пропустил предсезонную подготовку, бразилец будет набирать физические кондиции под контролем тренеров по физподготовке.