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    Чистяков: Разгромили «Спартак» потому, что были злые и отдали все силы на поле

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    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями после победы над победы над «Спартаком» (7:1) в матче РПЛ.

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    «Все складывалось так, как мы хотели. Мы забили быстрые голы, причем довольно много! Наверное, из-за этого нам стало попроще, соперник раскрылся еще больше, и мы его дожали.

    Игра полностью складывалась по нашему сценарию. Хочу поздравить всех с победой и хочу, чтобы мы и дальше забивали много, а пропускали мало.

    Да, расстроились из-за того, что у "Спартака" получилось забить.. Мы с ребятами всегда стараемся сыграть на ноль, а в последних играх это получается не так часто.

    Держали это в голове, но "Спартак" тоже не лыком шит. Пропустили — бывает. Разберем гол и постараемся больше не делать таких ошибок.

    Мы были настроены — три последние наши игры закончились поражениями, и мы договорились с ребятами, что этот матч мы точно должны выиграть, играть только на победу.

    Счастливы, что получилось именно так — ярко, много голов. Наверное, мы были злые и отдали все силы на поле.

    Это история, это навсегда, поэтому мне приятно. Конечно, побеждать приятно любого соперника, но "Спартак" для Петербурга и для болельщиков — отдельная история. Это победа для наших болельщиков!

    Хотели и старались выжать максимум из каждого момента. Наши нападающие молодцы — реализовали почти все. Красавчики!» — заявил Чистяков клубной пресс-службе.

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