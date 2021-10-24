Чистяков: Разгромили «Спартак» потому, что были злые и отдали все силы на поле

Защитник «Зенита»поделился впечатлениями после победы над победы над(7:1) в матче РПЛ.

«Все складывалось так, как мы хотели. Мы забили быстрые голы, причем довольно много! Наверное, из-за этого нам стало попроще, соперник раскрылся еще больше, и мы его дожали.

Игра полностью складывалась по нашему сценарию. Хочу поздравить всех с победой и хочу, чтобы мы и дальше забивали много, а пропускали мало.

Да, расстроились из-за того, что у "Спартака" получилось забить.. Мы с ребятами всегда стараемся сыграть на ноль, а в последних играх это получается не так часто.

Держали это в голове, но "Спартак" тоже не лыком шит. Пропустили — бывает. Разберем гол и постараемся больше не делать таких ошибок.

Мы были настроены — три последние наши игры закончились поражениями, и мы договорились с ребятами, что этот матч мы точно должны выиграть, играть только на победу.

Счастливы, что получилось именно так — ярко, много голов. Наверное, мы были злые и отдали все силы на поле.

Это история, это навсегда, поэтому мне приятно. Конечно, побеждать приятно любого соперника, но "Спартак" для Петербурга и для болельщиков — отдельная история. Это победа для наших болельщиков!

Хотели и старались выжать максимум из каждого момента. Наши нападающие молодцы — реализовали почти все. Красавчики!» — заявил Чистяков клубной пресс-службе.