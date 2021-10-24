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    Бекхэм станет лицом ЧМ-2022 в Катаре

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    Бывший игрок «Ман Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм станет официальным лицом чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает The Sun.

    Дэвид Бекхэм
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    Дэвид Бекхэм

    Бекхэм будет представлять Катар на протяжении 10 лет и заработает за этот период 150 млн фунтов стерлингов.

    «Дэвид всегда отзывался о силе футбола как о силе добра на многих уровнях. По мере того, как мы подходим к отметке в один год до турнира, он присоединится к широкому футбольному сообществу, которое соберется для участия в чемпионате мира-2022. Он с нетерпением ждет турнира, который, по его мнению, будет великолепным», — заявила представитель Бекхэма.

    Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдет c 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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