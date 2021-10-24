Бекхэм станет лицом ЧМ-2022 в Катаре

Бывший игрок «Ман Юнайтед» и «Реала»станет официальным лицом чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает The Sun.

Бекхэм будет представлять Катар на протяжении 10 лет и заработает за этот период 150 млн фунтов стерлингов.

«Дэвид всегда отзывался о силе футбола как о силе добра на многих уровнях. По мере того, как мы подходим к отметке в один год до турнира, он присоединится к широкому футбольному сообществу, которое соберется для участия в чемпионате мира-2022. Он с нетерпением ждет турнира, который, по его мнению, будет великолепным», — заявила представитель Бекхэма.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдет c 21 ноября по 18 декабря 2022 года.