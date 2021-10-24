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    Агент Азмуна не сомневается, что футболист останется в «Зените»

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    Агент Кова Тилавпур, который представляет интересы форварда «Зенита» Сердара Азмуна, считает, что футблист с большой долей вероятности останется в клубе.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    «Почти не сомневаюсь, что Азмун останется в Санкт-Петербурге. Если и уедет, то точно не в этом сезоне. Так понимаю, что в "Зените" он получает свыше 6 миллионов евро в год. Сомневаюсь, что французы предложат такие условия, а Азмуну нужно кормить своих 18 лошадей. Кроме того, в РПЛ он на виду, играет в основе. Добьется ли он успеха во Франции, неизвестно. Уйдет какое-то время на адаптацию», — цитирует Тилавпура «Матч ТВ».

    Ранее поступила информация о том, что «Лион» готов заплатить за Азмуна 7-8 млн евро и уже предложил иранцу контракт на 4 года.

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