Анчелотти: Класико будет существовать и без Месси, Криштиану и Рамоса

Главный тренер «Реала»дал комментарий перед матчем 10 тура Примеры против «Барселоны».

«Обе команды меняются, но нас в любом случае ждет отличная игра. Физически мы становимся только лучше. Мы еще не знаем, каких высот могут достичь такие игроки, как Ансу Фати или Винисиус, но мы точно знаем, что класико всегда будет очень большим матчем.

У меня те же ощущения, что и в моменты, когда Криштиану и Месси были на поле. Это особенный матч. Теперь в командах другие игроки, но я считаю молодое поколение в "Барселоне" выдающимся.

Класико будет существовать и без Месси, Криштиану и Рамоса», — приводит слова Анчелотти Marca.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 24 октября. Начало в 17:15 по мск. Прогноз на «Класико» можно прочитать здесь.