Роналду пообещал закрыть рты критикам

Нападающий «Манчестер Юнайтед»поделился мнением о критике в свой адрес.

«Я знаю, когда команде нужна помощь в защите. Но моя роль в клубе — побеждать, помогать команде и забивать мячи. Но защита — часть моей работы.

Есть люди, которые не хотят этого видеть, потому что я им не нравлюсь, но, честно говоря, мне 36 лет, я выигрываю все, поэтому буду ли я беспокоиться о тех, кто говорит обо мне плохие вещи? Я хорошо сплю по ночам, меня не мучит совесть. Я все равно буду закрывать рты и побеждать.

Критика — это часть работы. Меня это не беспокоит. Если честно, я считаю, что это хорошо. Если они беспокоятся или говорят обо мне, это потому, что они знают мой потенциал и ценность в футболе», — приводит слова Роналду Sky Sports.