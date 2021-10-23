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    Роналду пообещал закрыть рты критикам

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о критике в свой адрес.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Я знаю, когда команде нужна помощь в защите. Но моя роль в клубе — побеждать, помогать команде и забивать мячи. Но защита — часть моей работы.

    Есть люди, которые не хотят этого видеть, потому что я им не нравлюсь, но, честно говоря, мне 36 лет, я выигрываю все, поэтому буду ли я беспокоиться о тех, кто говорит обо мне плохие вещи? Я хорошо сплю по ночам, меня не мучит совесть. Я все равно буду закрывать рты и побеждать.

    Критика — это часть работы. Меня это не беспокоит. Если честно, я считаю, что это хорошо. Если они беспокоятся или говорят обо мне, это потому, что они знают мой потенциал и ценность в футболе», — приводит слова Роналду Sky Sports.

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