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    Нант — Клермон прямая трансляция 23.10.2021, смотреть онлайн

    Нант — Клермон: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Футбол Лига 1 Нант Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Нант» — «Клермон» в чемпионате Франции по футболу.

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    Последний матч между собой: «Нант» — «Клермон» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нант — Клермон.

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