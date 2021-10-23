Моркам — Плимут Аргайл: смотреть онлайн трансляцию 23.10.2021

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав английской Первой Лиге.

В турнирной таблице «Моркам» занимает 18 место с 14 очками, «Плимут Аргайл» — 1 место с 29 очками.

Последний матч между собой: «Плимут Аргайл» — «Моркам» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Моркам» — «Плимут Аргайл».

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