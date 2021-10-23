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    Лилль — Брест: смотреть онлайн трансляцию 23.10.2021

    Лилль — Брест: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Лига 1 Лилль Брест Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:00 начнётся прямая трансляция матча «Лилль» — «Брест» во французской Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Лилль» — «Брест» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Лилль»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лилль» — «Брест» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Лилль» — «Брест».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Лилль» и «Брест» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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