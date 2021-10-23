Гончаренко порадовало отношение футболистов к игре

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (4:1) в 12-м туре РПЛ.

«После двух ничейных результатов очень хотелось победить. Порадовало отношение ребят, у которых было очень хорошее движение. Мы одержали уверенную заслуженную победу.

Кордоба — очень эмоциональный парень. Он должен к некоторым моментам подходить с более холодной головой. Ту страсть, ту энергию, которые его захлестывают, надо немного убавить. Тогда, думаю, голы придут.

Классон, наверное, лидер Премьер-лиги по штангам и перекладинам. Надеемся, что удача придет к нему, и Классон будет забивать.

А вообще мы создаем довольно много моментов. Сегодня не забивают Классон и Кордоба, но забивают другие игроки. А завтра ситуация может измениться, и будут забивать Классон и Кордоба», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».