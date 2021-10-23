Эвертон — Уотфорд: смотреть онлайн трансляцию 23.10.2021

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав английской Премьер-лиге.

В турнирной таблице «Эвертон» занимает 8 место с 14 очками, «Уотфорд» — 15 место с 7 очками.

Последний матч между собой: «Уотфорд» — «Эвертон» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Уотфорд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17.

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