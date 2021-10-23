ЦСКА — «Крылья Советов»: счет 3:1, обзор голов

Бахтиер Зайнутдинов Фото: globallookpress.com
«Крылья» вышли вперед после гола форварда Ивана Сергеева. Гол Чидеры Эджуке позволил «армейцам» отыграться. Победные мячи у хозяев забили Федор Чалов и Антон Заболотный.
Футбол. Россия. Премьер-лига
ЦСКА — Крылья Советов 3:1
Голы: 0:1 Иван Сергеев (11'), 1:1 Чидера Эджук (57'), 2:1 Фёдор Чалов (85'), 3:1 Антон Заболотный (89') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Яка Бийол, Георгий Щенников (Алан Дзагоев, 77'), Максим Мухин (Фёдор Чалов, 68'), Иван Обляков, Бактийор Зайнутдинов, Ильзат Ахметов (Константин Кучаев, 77'), Чидера Эджук (Виктор Васин, 90'), Антон Заболотный Крылья Советов: Иван Сергеев (Dmitri Tsypchenko, 87'), Антон Зиньковский (Sergey Pinyaev, 82'), Владислав Сарвели (Максим Глушенков, 82'), Роман Ежов, Дмитрий Иванисеня (Максим Витюгов, 85'), Danil Prutsev, Юрий Горшков (Дмитрий Кабутов, 82'), Никита Чернов, Силвие Бегич, Гленн Бийль, Иван Ломаев Предупреждения: Максим Мухин (8'), Danil Prutsev (60'), Силвие Бегич (73')
ЦСКА занял 3 место и набрал 23 очка. У «Крыльев Советов» 16 очков и 8 место.