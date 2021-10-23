ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуардо КамавингаВ чьих руках будущее «Реала»? Восемь главных молодых талантов «сливочных»
  • 20:58
    • ЦСКА одержало волевую победу над «Крыльями Советов»
  • 16:20
    • «Челси» отгрузил семь мячей в ворота «Норвича»
  • 15:52
    • «Краснодар» в гостях разгромил «Нижний Новгород»
  • 20:46
    • Карацев обыграл Хачанова и вышел в финал Кубка Кремля
  • 19:58
    • «Реал» огласил заявку на матч с «Барселоной»
    Все новости спорта

    ЦСКА одержало волевую победу над «Крыльями Советов»

    ЦСКА — «Крылья Советов»: счет 3:1, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России ЦСКА Крылья Советов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В матче 12 тура РПЛ ЦСКА сумел отыграть и добыть 3 очка, одолев «Крылья Советов» со счетом 3:1.

    Бахтиер Зайнутдинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бахтиер Зайнутдинов

    «Крылья» вышли вперед после гола форварда Ивана Сергеева. Гол Чидеры Эджуке позволил «армейцам» отыграться. Победные мячи у хозяев забили Федор Чалов и Антон Заболотный.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Крылья Советов 3:1
    Голы: 0:1 Иван Сергеев (11'), 1:1 Чидера Эджук (57'), 2:1 Фёдор Чалов (85'), 3:1 Антон Заболотный (89') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Яка Бийол, Георгий Щенников (Алан Дзагоев, 77'), Максим Мухин (Фёдор Чалов, 68'), Иван Обляков, Бактийор Зайнутдинов, Ильзат Ахметов (Константин Кучаев, 77'), Чидера Эджук (Виктор Васин, 90'), Антон Заболотный Крылья Советов: Иван Сергеев (Dmitri Tsypchenko, 87'), Антон Зиньковский (Sergey Pinyaev, 82'), Владислав Сарвели (Максим Глушенков, 82'), Роман Ежов, Дмитрий Иванисеня (Максим Витюгов, 85'), Danil Prutsev, Юрий Горшков (Дмитрий Кабутов, 82'), Никита Чернов, Силвие Бегич, Гленн Бийль, Иван Ломаев Предупреждения: Максим Мухин (8'), Danil Prutsev (60'), Силвие Бегич (73')

    ЦСКА занял 3 место и набрал 23 очка. У «Крыльев Советов» 16 очков и 8 место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Скажется ли на форме Федора долгий простой?
  • Емельяненко — Джонсон. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Милан» продлит беспроигрышную серию в чемпионате
  • «Болонья» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Сможет ли «Спартак» хотя бы забить на поле «Зенита»?
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.84
  • Экспресс дня 23 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бохум — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кельн — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  7.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  5.70
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры